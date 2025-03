Noite de novelas! Começa a Festa da Líder Vitória Strada no BBB 25

Uma grande claquete com o nome da atriz decorou o chão. Vitória se emocionou e apontou também que os itens colocados na decoração foram realmente usados por ela durante as novelas.

Alguns telões foram colocados ao longo do cenário, com cenas da atriz nas novelas. Mais cedo, Vitória escolheu cinco participantes para ensaiarem cenas durante a festa.

Antes do início da festa, Vitória barrou João Pedro no "Barrado no Baile".

