Fernanda Torres sobre homem que carregou boneco de Olinda: 'Sem palavras'

Na gravação Wendell falou sobre como foi carregar o boneco da atriz indicada ao Oscar 2025: "Foi uma satisfação e uma honra, né?! De que ela tenha ganho [o Globo de Ouro] e hoje eu esteja aqui homenageando ela".

O carregador de bonecos gigantes em Olinda também disse que encarou missão de carregar o boneco de Fernanda como prestígio: "Já fui para a Globo, SBT. Todos os canais já [apareci porque do boneco dela]. Estou extravasado, no limite, mas estou aqui firme e forte até o fim para prestigiar ela. A [nossa] ganhadora do Oscar", falou ele ao Diário de Pernambuco.