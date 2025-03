BBB 25: Após mudar de quarto, Eva é chamada de traidora

Delma também brincou com a sister e disse que ela estava "barrada". "Você é traidora. Levou suas coisas e foi embora. Abandonou o quarto".

Rindo, Aline chamou a sister de "cobra" e de "venenosa" e Eva alfinetou. "Pelo contrário, eu não quero ser venenosa e entrar em conversas que não são da minha conta".

Eva riu e procurou a maquiagem que havia ido pegar no cômodo. Aline respondeu. "Mas nossas portas sempre estarão abertas".

A mudança das sisters aconteceu logo após um desentendimento com Aline. Na segunda-feira (3), Aline acusou Renata de circular pela casa e ouvir conversas alheias, incluindo dentro do quarto Anos 50, onde ambas dormiam.

