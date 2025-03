Dieguinho: Todos participantes do BBB 25 merecem sair com 90% de rejeição

O apresentador Dieguinho opinou no programa Noites de Carnaval, do Canal UOL, que a eliminação de Camilla do BBB 25, com 94,67% de rejeição, poderia se repetir com os demais participantes do elenco.

Acho que os 94% de rejeição da Camilla deveria ser replicado para todos do elenco. Todos tinham que sair com mais de 90% de rejeição porque isso é o que cada um deles merece por fazer a gente perder o nosso tempo de vida assistindo ao programa.