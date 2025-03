Diego vê Vitória como protagonista ao analisar eliminação de Camilla

Após a eliminação de Camilla no BBB 25, Diego analisou o impacto do resultado e destacou a importância de Vitória no jogo. Durante uma conversa no Quarto Fantástico, os dois discutiram as possíveis interpretações do paredão dentro da casa e o peso das decisões de Vitória na dinâmica do reality.

O que houve

Vitória iniciou o assunto com uma pergunta para Diego Hypolito. "O que você acha que o quarto aqui vai interpretar com a saída da Camilla?", perguntou a atriz após a eliminação da irmã de Thamiris.