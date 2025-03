Claudia Raia detona Oscar de Melhor Atriz e acusa etarismo: 'Muito injusto'

A atriz Claudia Raia, 59, usou suas redes sociais nesta quarta-feira (5) para expressar sua insatisfação com o resultado da categoria de Melhor Atriz no Oscar. A premiação consagrou Mikey Madison, protagonista do filme Anora, superando a brasileira Fernanda Torres, que concorria a mesma categoria.

Para Claudia, a vitória da atriz americana de 25 anos reflete um viés etarista na escolha da Academia. "Não ia falar. Ia ficar quietinha, porque a Nanda pediu que a gente só mandasse amor, mas não estou conseguindo porque achei muito, muito injusto o de Melhor Atriz do Oscar", desabafou.

Ela questionou o critério da escolha e mencionou que veteranas como Fernanda Torres e Demi Moore, que também disputavam a estatueta, teriam sido preteridas devido à idade. "A gente está falando de qualidade de trabalho, de maturidade cênica, de talento e de um resultado absolutamente etarista. Por que a Demi Moore não ganhou? Por que ela tem 62 anos? Por que ela tem uma carreira de 40 anos com as maiores bilheteiras de Hollywood?"