Bieber é criticado por foto com bong: 'Vou te apresentar o Leão do Proerd'

O que aconteceu

Nas fotos, o artista aparece coberto de fumaça e com um bong nas mãos. Justin Bieber postou uma série de fotos em que ele está em cima de uma bicicleta com um bong de vidro nas mãos e bastante fumaça saindo de sua boca.

Um bong é um instrumento de vidro geralmente usado para fumar maconha. Usando um pouco de água, o aparelho concentra a fumaça e chega ao fumante resfriada, o que pode suavizar o contato com as vias respiratórias.

Nos comentários, os fãs estão divididos. Enquanto alguns estão fortemente criticando o artista, outros estão defendendo Bieber: "Vocês estão agindo como se ele estivesse fumando crack", comentou um.