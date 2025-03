Armie Hammer revela que tentou ficar com homens: 'Mulheres são as piores'

O ator Armie Hammer, conhecido por seu papel em "Me Chame Pelo Seu Nome" e pelas suas diversas controvérsias, contou que já tentou ficar com homens devido a experiências ruins com mulheres, em seu podcast The Armie HammerTime Podcast.

O que aconteceu

Armie Hammer diz que tentou transar com um homem porque "mulheres são as piores". O ator, acusado de ter fantasias sexuais violentas e de canibalismo, relatou que saiu com um homem e tentou ter relações com ele, mas, não deu certo.