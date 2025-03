Amigo de Camilla diz que briga com Vitória 'pesou': 'Tinha mais a mostrar'

Segundo ele, a briga com Vitória Strada "pesou" para Camilla. "A Camilla entregou muito do que prometeu", disse. "Fez isso com a maestria que o programa pedia. Mas isso pesou; a maneira como a Camilla foi vista".

Guilherme, que já morou com Camilla e cuidou de suas redes sociais, diz que a carioca sofreu um "hate pesado" na web. "A maneira como ela falava e a maneira como as pessoas recebiam isso, pesou", reforçou.

Para ele, faltou à sister mostrar outras faces. "Ela tem muito mais pra mostrar além disso", disse.

Sem a irmã, o jogo de Thamiris deve mudar, opina Guilherme. "A coisa da irmandade faz com que você se controle um pouco. Isso aconteceu com as duas", afirma. "Agora, Thamiris vai entender que o jogo pode mudar".

Ele vê a amizade entre a irmã que permanece confinada e Vitória Strada com bons olhos, e diz que as duas ainda podem jogar em dupla. "Eu e Thamiris brigamos o tempo todo também, é normal", brincou. "Mas acho que elas voltam, vão conseguir se dar bem".

