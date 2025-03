Zeca Pagodinho curte Carnaval com os netos: 'Dia de praia'

No ano passado, Zeca Pagodinho já havia demonstrado sua exaustão com a rotina puxada de shows. "Me cansa. Já foi o tempo. Passou. Felicidade para mim é poder estar em casa, com os filhos, com os netos, poder estar com os meus amigos, em Xerém", disse ao jornal Folha de S. Paulo. O artista teria recusado o cachê de R$ 400 mil, de acordo com a colunista Mônica Bergamo.