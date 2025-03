Vitória reflete sobre lealdade e expõe desconfiança com Thamiris e Camilla

Após revelações do "Seu Fifi", Vitória desabafou na madrugada desta terça-feira (3) sobre sua relação com as irmãs Thamiris e Camilla e questionou até que ponto sua lealdade foi valorizada dentro do jogo.

Quer acompanhar tudo de perto? Clique aqui e entre no nosso canal no WhatsApp! E não se esqueça de votar nas enquetes do reality e compartilhar sua opinião.

O que houve

Em conversa com Diego, ela destacou que sempre preservou segredos e nunca expôs situações que poderiam prejudicar as colegas.