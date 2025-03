Três anos após agressão, Pâmela Hollanda e DJ Ivis curtem Carnaval em Paris

Vale lembrar que em outubro do ano passado, a moça foi vista curtindo o aniversário da filha ao lado do famoso. Após ser bombardeada, ela veio a público explicar a situação com o artista. "Sei que vou chocar muitas pessoas com o que vou dizer, mas vai ter gente que vai me entender. Não consigo esconder a minha alegria de que eu tenho caminhado no caminho certo, de que tenho feito escolhas sábias, não só para mim, como para a minha filha também", pontuou.