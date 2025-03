Renata e Aline se estranham após fofoca de Seu Fifi: 'Tu não quer esquecer'

A cearense reforçou que não age dessa forma, e que Aline poderia pedir licença caso estivesse falando de jogo com aliados. A policial, no entanto, rebateu que não faria isso para não soar ríspida. Renata voltou a afirmar que essa nunca foi sua intenção, e apontou que Aline sempre retoma o assunto e não parece disposta a entendê-la.

Renata: "Tu traz um negócio lá de trás e depois fala de agora".

Aline: "Não foi algo de agora. Foram algumas situações que já estão acontecendo há um tempo, e não é nada muito grande, absurdo, que faça com que eu deixe de gostar de você".

Renata: "Eu sinto que, às vezes, você tem dois pesos e duas medidas, principalmente para mim. Quando você está chateada comigo por causa desse negócio, e quando eu te disse isso da votação, foi porque eu senti isso. Eu acho que você ficou esperando que eu fizesse uma coisa e, talvez por eu não ter feito algo que você esperava, você se chateou. Eu entendo. Mas você entende que eu também não posso frustrar as minhas decisões por isso? Mas tudo bem. E aí eu senti que, depois disso, qualquer coisa que eu faça, qualquer coisa - de coisas de rotina da casa -, tu me dá uma resposta tipo assim, puff, bem na minha testa. Várias vezes, eu não falo nada. Mas eu tenho notado. E a Eva já comentou isto comigo: 'Eu percebo que a Aline te trata diferente'. Aí eu falei: 'Eu entendo que ela está arranhada, mas estou deixando pra lá. Mas eu já conversei com ela, já pedi desculpa, e estou deixando pra lá'. Mas eu percebo que, na verdade, tu não quer esquecer. Tu vai ressuscitar esse assunto todas as vezes, e, mesmo que eu te explique um milhão de vezes, tu vai trazer a tua verdade. E tu entende que, tem uma hora, que eu não tenho mais o que fazer? Eu não consigo mudar o que passou, a única coisa que eu consigo é me desculpar".

Renata chegou a ficar com os olhos marejados quando reafirmou que sabe quem é e de suas intenções. As duas concluíram a conversa com um abraço.

