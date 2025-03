Rafa Kalimann vence ação contra Perdigão por multa de R$ 564 mil: 'Abusiva'

Justiça paulista disse que multa de R$ 600 mil é "desproporcional e abusiva". Tribunal destacou que a ação da apresentadora para a Seara não implicou em prejuízos para a BRF porque ela já havia cumprido integralmente a campanha acordada com a detentora da Perdigão.

Tribunal reduziu valor da multa em mais de 90%. Justiça determinou que Kalimann pague R$ 38 mil, o equivalente a 20% do valor do contrato original firmado com a BRF para a ação publicitária.

Rafa Kalimann celebrou a decisão da Justiça paulista. Em nota, a influenciadora disse que "a decisão abre um precedente relevante para artistas e outros profissionais que atuam no mercado publicitário, garantindo que cláusulas abusivas possam ser contestadas judicialmente".

A vitória de Rafa Kalimann marca um importante reconhecimento pare evitar a cobrança de multas abusivas contra artistas e influenciadores digitais.

-- assessoria de Rafa, em nota

BRF S/A pode recorrer da decisão. Splash entrou em contato com a assessoria da empresa para pedir posicionamento, mas não obteve retorno. Em caso de resposta, esta matéria será atualizada.