Aritana Maroni: Ex-Masterchef presa por tráfico cresceu em clube adulto

Ela trabalhou no local entre os 15 e os 37 anos. "Fui de aprender a contar estoque a ajudar garçons. Também fiquei bastante na cozinha, principalmente depois que participei do MasterChef. Fazia contato com escritório de advocacia, contabilidade, ficava com o pessoal de finanças [...] também trabalhei com chat e revistas por ser formada em cinema e fotografia", contou na ocasião.

Dos três filhos de Oscar, Aritana diz ser a mais parecida com o pai. "Eu sou o meu pai de saias", disse a Splash. Em 2024, Oscar recebeu o diagnóstico de Alzheimer e desde então vive numa casa de repouso. A administração do Bahamas ficou com seus dois filhos homens, Aratã e Aruã Maroni.

Aritana já participou de cinco reality shows. Ela fez parte da segunda temporada do MasterChef, de A Fazenda 9, da terceira temporada do Power Couple, da Troca de Esposas e do Mestres da Sabotagem (hoje conhecido como Cozinhe se Puder).

No Power Couple, ela falou sobre um episódio violento do pai. Aritana contou que seu então marido, Paulo Rogério, a defendeu: "Eu falei pro meu pai que não gostava de uma namorada dele da época, e ele ficou revoltado, berrando comigo. O Paulo botou a mão no peito dele e disse que jamais ele falaria dessa forma comigo enquanto estivéssemos casados, que meu pai nunca ia fazer isso de novo".

Presa por tráfico de drogas

Aritana foi presa em Salvador na madrugada de segunda-feira (3). Procurada por Splash, a Polícia Civil da Bahia confirmou a prisão, mas não deu mais informações sobre a investigação: "O procedimento segue sob regime de sigilo, visando preservar a integridade da investigação e a eficácia das medidas adotadas".