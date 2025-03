Sapucaí e descanso: o que Fernanda Torres vai fazer na volta ao Brasil?

Ela também já tem planos para trabalhos futuros. Em conversa com a atriz Jessica Chastain para a revista Interview, Fernanda Torres afirmou: "Eu escrevi o roteiro para uma série de seis capítulos no Brasil. No teatro, tem um conto de Eça de Queirós, um escritor genial português do século 19, é uma versão darwinista do Gênesis, da Bíblia".

Três meses longe de casa

Fernanda não pisa no Brasil desde a virada do ano. Após passar as festas de fim de ano em família, a atriz embarcou para os Estados Unidos para participar do Globo de Ouro no dia 6 de janeiro. Desde então, não retornou ao Brasil.

A estratégia de divulgação do filme foi organizar exibições com o elenco e o diretor. "Ficamos que nem dois padres catequizando as pessoas, porque não tínhamos um grande budget de lançamento", disse a atriz em entrevista à TNT no tapete vermelho do Oscar.

