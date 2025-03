Rejeição? Enquete UOL aponta eliminação recorde no BBB 25

Renata aparecia em segundo lugar, mas com uma pequena porcentagem. A bailarina tinha 8,1% dos votos.

Na lanterninha, Vilma também estava sem riscos de deixar o jogo logo após seu filho Diogo. Ela somava 6,87% dos votos.

A mais votada será eliminada nesta terça-feira (4). O programa começa mais cedo, às 21h15, devido à programação de Carnaval.

