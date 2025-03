Vencedores do Oscar ganham prêmio em dinheiro? Entenda

No entanto, todos os indicados receberam um belo brinde. A "bolsa" chamada Everyone Wins ("todos ganham", em inglês) é uma cortesia da Distinctive Assets, empresa de marketing de entretenimento sediada em Los Angeles (EUA) e tem presentes avaliados em mais de R$ 6 milhões.

O presente mais valioso é uma assinatura da Bright Harbor avaliada em US$ 1 milhão (cerca de R$ 6,1 milhões). A empresa é especializada na recuperação de residências afetadas por desastres naturais —por exemplo, os incêndios que devastaram Los Angeles no início do ano.

Mas esse não é o único brinde. Os mimos também incluem um pacote de cinco noites em um retiro de luxo no Sri Lanka, um teste de ancestralidade da AncestryDNA, o livro "A Journey of Iceland - From Darkness to Light", avaliado em quase R$ 5.500 e até lipoaspiração.