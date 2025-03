BBB 25: Gracyanne expõe fobia de Belo e situação de desespero: 'Bombeiros'

Eu sempre fazia essa marca de roupa. Daí uma vez a menina falou: será que o Belo não vai cantar? Sem banda mesmo, só playback. Ele foi. Não conseguia sair da loja, da rua. A gente imaginou que ia encher mas não tanto. Gracyanne

A sister revelou ainda o problema de Belo. "E o Belo tem pânico, tem fobia, né [de locais muito cheios]. Melhorou muito, mas na época ele estava ainda."

Thamiris comentou também ter a mesma fobia.

