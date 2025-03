'Caras e Bocas' de volta à TV: relembre 9 atores da novela que já morreram

Neusa Maria Faro

Neusa Maria Faro morreu aos 78 anos, vítima de complicações de uma trombose. Em "Caras e Bocas", a veterana deu vida a Mercedes. Conhecida por muitas outras novelas da Globo, como "Alma Gêmea", "Morde e Assopra" e "Amor à Vida", Neusa foi uma reconhecida dubladora de desenhos animados.

Neusa Maria Faro compôs o elenco de Caras e Bocas Imagem: Divulgação/Globo

Hilda Rebello

Intérprete de Nereide, Hilda Rebello faleceu dois meses após o filho, Jorge Fernando, diretor e ator de "Caras e Bocas". A veterana, que começou a estudar teatro por influência do filho, fez mais de 30 trabalhos na Globo, entre novelas, humorísticos e especiais. Com a morte de Jorge Fernando em 2019, aos 64 anos, Hilda sofreu com a solidão e se foi aos 95 anos após ficar internada com insuficiência respiratória.