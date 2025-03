Camilla chora ao desabafar com Thamiris no BBB: 'É um problema ser sincera'

Na madrugada desta terça-feira (04), Camilla, que está no Paredão da semana no BBB 25, não segurou as lágrimas ao conversar com Thamiris sobre os últimos acontecimentos na casa mais vigiada do Brasil. O desabafo veio após a chegada de Seu Fifi, figura polêmica no jogo.

O que houve

Camilla lamentou. "Acho que é um problema ser sincera com as pessoas. Acho que a gente peca pela nossa sinceridade. [...] A gente acaba incomodando as pessoas por ser sincera", disse.