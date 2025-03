BBB 25: Dinâmica do Seu Fifi foi boa, mas talvez tiro no pé

Depois da dinâmica do Sincerão desta segunda, 3, fiquei um pouco receoso pelo futuro do programa. Está na essência do BBB só o público assistir ao que está acontecendo em toda a casa (e fora dela). Quando começou a história do Seu Fifi, pareceu interessante para aguçar a curiosidade das pessoas, mas será que, quando o BBB dedurou todo mundo, não deixou os participantes com mais medo do que falam daqui por diante?

Outro detalhe me fez pensar que talvez os participantes se acanhem após o quadro: os participantes não estão acostumados a se ver na TV — quem os assiste somos nós, não eles. Na segunda, todos os fofoqueiros flagrados pelo Seu Fifi se viram fazendo fofoca numa telona, diante do elenco que está na casa (e, obviamente, do Brasil).