Choro e reação à rejeição: como foi Bate-Papo com Camilla após BBB 25

Camilla também comentou sobre a grande treta envolvendo o voto de Vitória em dona Delma. Camilla viu que Vitória não a chamou de agressiva e explicou que assim ela se sentiu. "O que eu senti ali só eu vou sentir, talvez só minha irmã sinta. Não é sobre o que foi falado. Eu acho que é sobre como eu me senti, porque eu vinha de uma briga com o Diogo que, no início, me chamou de grossa, disse que eu era mal-educada.

Talvez não tenha sido exatamente a palavra dita, mas foi o que eu senti no momento! Camilla

Camilla se emocionou e chegou a chorar ao falar sobre o assunto. "Eu ia falar 'se manca.' Mas se eu recuo e falo 'mas por que você tá falando comigo desse jeito? Você sabe que eu sou mulher'... isso pode se transformar de uma forma... A gente sabe os dias de hoje. Quando nós conversamos, eu ainda falei pra ela 'é longe de pauta, longe de falar de racismo. É realmente o que eu sinto'. Eu me preocupo muito com isso e me preocupo a vida inteira. Tem coisas que acontecem, que eu sei o peso da minha vida contra isso."

A trancista também comentou a cena em que disse para Daniele que eles queriam conversar a sós quando ela ia se sentar. "Lembro que, nesse dia da Dani, pelo menos, alguém tinha ganhado o Líder e votaria na gente. Eu falei: 'A gente precisa conversar', e a Dani veio. A gente sabia que tinha câmera no Líder, mas ninguém comentava. Sempre eu tomava a frente, porque ninguém queria fazer."

Camila se surpreendeu ao ver que foi eliminada com quase 94,67% dos votos. "Gente? 94%? Acho que é bom pra questão da entrega, porque eu tava ali pra tudo. Eu falei 'ou vou ser amada, ou muito odiada'. Sendo Camilla: se eu pudesse rever ações e me ver, eu, com certeza, tomaria outra rota. Minha intenção não era..."

