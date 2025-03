Após 'colocar' Vilma no Paredão, Hypolito diz gostar da sister 'de coração'

Você é uma das pessoas que eu espero e quero que fique hoje. Diego Hypolito

Vilma ouviu e disse que acreditava em tudo o que ele já tinha falado, até sábado, e que isso foi um dos motivos dela ficar chateada. ""Acreditei em tudo, até no teu olhar, foi isso que me deixou decepcionada, quando você me deu dois votos [...]. Nunca votei em você, nunca votei na Dani".

Em seguida, eles se abraçara, e Vilma reafirmou que sempre teve simpatia pelo brother.

