Após se acertar com Vitória, Renata expõe outra fofoca sobre Camilla no BBB

A atriz admitiu que não deveria ter mencionado que o jeito da bailarina desagrada pessoas na casa. "Quando você indica, é muito f*da. Quando fui enumerar, foram situações particulares minhas. Fora daqui, a gente teria uma relação super boa. É sobre a dinâmica construída no jogo", afirmou.

Aproveitando o momento a sós, Renata afirmou que Camilla já não demonstrava lealdade à Vitória. "Na liderança do João Pedro, que vocês tinham brigado, ela tava na mesa da Xepa e falou: 'Só preciso de quatro pulseiras do VIP' e ela não citou seu nome".

A sister ainda relembrou que a trancista disse que só colocaria Vitória no VIP, caso sobrasse uma pulseira. "Quando você ganhou a liderança também. Você ficou pensando em quem daria a pulseira ... Eu fiquei pensando 'será que ela vai dar? Não é possível'. A Gracyanne comentou que tinham poucas pulseiras no VIP, e eu falei 'gente, é de propósito, para as pessoas fecharem mais o círculo de aliados'. E a Camilla falou, 'eu só preciso da minha e de mais duas'".

