Voto duplo e 'falsidade': Entenda a treta de Vilma e Diego no BBB 25

Na noite de domingo (2), Diego procurou Vilma para se explicar, mas a pernambucana não quis ouvi-lo: "Você está sendo falso comigo. Eu te trato bem e você votou em mim duas vezes. Eu nunca votei em você. Foi uma decepção e eu encaro isso como falsidade."

Ela ainda afirmou que não está disposta a aguentar calada "desaforos desse tipo": "Não vou segurar mais! Se me incomodou, vou falar. Não vem me beijar, me abraçar, e depois me dar uma punhalada pelas costas. Não gosto disso. Não sou falsa com ninguém."

Diego comentou que esse não é o jeito como ele se comporta, mas Vilma o cortou e disse que a situação "passou dos limites". O ginasta pediu licença e se retirou da conversa.

Mais tarde, Diego desabafou com Aline sobre o ocorrido e se mostrou arrependido por ter votado em Vilma: "Ela tem um peso importante para mim por uma questão muito clara: representa minha mãe aqui. É uma senhora de 68 anos de idade, que eu tenho um carinho independentemente de ser ou não do meu grupo."

