Tony Bellotto está com câncer no pâncreas e vai passar por cirurgia

Logo que eu me recupere vou retomar os shows e as minhas atividades profissionais, então desde já eu quero agradecer os pensamentos, palavras e mensagens de apoio e carinho e pedir que vocês não sofram, sem drama. Eu estou tranquilo, confiante, enfrentando tudo com coragem e dignidade, inspirado pelo nosso querido Branco Mello que passou por tratamentos difíceis, agora está aí tocando, Tony Bellotto

Colega de Tony nos Titãs, o baixista e vocalista Branco Mello já teve câncer na laringe e na língua.

Tony Bellotto é integrante da banda desde os anos 1980. Ele é casado com a atriz Malu Mader há mais de 30 anos. Juntos, eles têm dois filhos, João e Tony.