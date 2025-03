Thamiris se revolta após brother reclamar de pauta racial: 'Você é branco'

A sister ainda relatou que o gêmeo a questionou do motivo de sempre abordar a pauta racial. "E ele 'por que você puxa pauta toda hora?' e eu 'porque eu sou preta'. Aí ele 'ah, eu não puxo' e eu falei 'porque você é branco. Se você fosse uma pessoa preta, você ia falar mais sobre isso, porque vivência isso'".

Thamiris disse que Vinícius ainda a defendeu e demonstrou ter certeza que o assunto foi tópico entre os brothers do quarto Fantástico. "E o Vini falou 'é muito importante ser dito para explicar para as pessoas'. Eu tenho certeza que isso de puxar pauta deve ter sido comentado lá [no quarto]".

Após Gracyanne e Camilla concordarem com a sister, a trancista afirmou que sabia exatamente quem era a pessoa que se incomodava com este tópico. "E eu ainda falo endereço e CPF!", disparou.

