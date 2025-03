Seu Fifi se despede no BBB 25 com mensagem reveladora para brothers

Algum tempo antes, os participantes haviam cogitado se as frases ditas sobre elas não eram de brothers que já deixaram o jogo.

Minutos depois, Aline questionou Gracyanne a respeito de uma das falas que lhe foi revelada. "Gra, teve uma frase que dizia assim: 'eu gosto muito dela, mas acho que ela deveria receber mais votos e ela é uma jogadora ruim'. Você já falou isso?", pergunta a sister.

A musa fitness negou. A frase, contudo, foi dita realmente por ela. "Não. Eu já falei o que eu já falei para você. Não, nunca falei de você como jogadora nem de ninguém."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas