Seu Fifi aparece pela 1ª vez e entrega fofocas para Diego Hypolito

Seu Fifi ainda continuou: "Outra pessoa falou de você, Diego! Escuta aí: 'Amo o Diego, mas a postura dele não está maneira'".

Sem entender o que aconteceu, Diego levantou da cama e reagiu: "Duas fofocas que fizeram de mim? Eu escuto tudo? Escuto nada. Por que será que falou só pra mim?", questionou.

No quarto com o ginasta, Guilherme opinou sobre as fofocas. "O do 'não é bobo e nem nada', não imagino quem seja. Mas essa questão do 'maneiro', não sei o que, com certeza é do quarto Nordeste!"

Por conta de apenas uma palavra, Diego cogitou que Gracyanne poderia ser a responsável por uma das falas. "Na minha cabeça, Thamiris falando com a Gra (...) Cara, eu acho que é a Gra! 'Amo muito o Diego, mas a postura dele aqui não tá maneira'? Quem falaria que me ama muito?"

Alguns minutos depois, Diego foi até o banheiro da casa, onde encontrou a musa fitness, que logo reparou que o brother estava desconfortável com ela. "O que foi Diego? Pode me falar", questionou.

O atleta foi direto e perguntou se a sister já comentou com Thamiris que ele está perdido no jogo. "Você que falou pra Thamiris que me ama muito, mas acha que to perdido no jogo?".