Selton Mello achou o Globo de Ouro melhor que o Oscar: 'Era mais íntimo'

Walter Salles comparou o Oscar de 2025 com o de 1999, quando concorreu a melhor filme internacional com "Central do Brasil". Para o diretor, a cerimônia deste ano foi "muito mais divertida".

"Ainda Estou Aqui" venceu o Oscar de melhor filme internacional ontem. O filme conta a história de como Eunice Paiva, mãe de cinco, lidou com o desaparecimento de seu marido, Rubens Paiva, durante a ditadura. A obra é baseada no livro de mesmo nome de Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice e Rubens.