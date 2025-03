Selton Mello e equipe de 'Ainda Estou Aqui' comemoram vitória no Oscar

"Ainda Estou Aqui" se tornou o primeiro filme brasileiro a vencer o Oscar de Melhor filme internacional, e como prometido, Selton Mello revelou os bastidores da vitória do filme. O longa concorreu em mais duas categorias, a de Melhor filme e a de Melhor atriz, com Fernanda Torres.

O que aconteceu

Selton Mello postou em seu perfil do Instagram um vídeo comemorando a vitória do filme na categoria de Melhor filme internacional. Ao lado do ator, a cineasta Daniela Thomas, co-diretora de "Terra Estrangeira" e "Linha de Passe". Veja abaixo:

A dupla aparece acompanhando a apresentação dos indicados a categoria, que foi apresentada pela atriz Penélope Cruz. "Ainda Estou Aqui" superou "Emilia Pérez", "A Garota da Agulha", "Flow" e "A Semente do Fruto Sagrado".