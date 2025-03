Qual é o significado do broche e do anel usados por Selton Mello no Oscar?

O ator Selton Melo, 52, que interpreta Rubens Paiva no filme "Ainda Estou Aqui", colocou pequenos detalhes em seu look do Oscar para homenagear pessoas queridas: sua mãe e o homem por trás de seu personagem.

O que aconteceu

Pelo Instagram, ele explicou as escolhas. Selton chegou a brincar que não sabia fazer "Arrume-se Comigo" como as blogueiras, e que apareceria pronto ao final do vídeo.