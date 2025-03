Oscar: prefeitura do Rio comprará casa de 'Ainda Estou Aqui' e fará museu

Como a casa original não existe mais, a produção do filme "Ainda Estou Aqui" precisou encontrar um cenário semelhante para recriar o lar da família Paiva. A escolha recaiu sobre um casarão no bairro da Urca, também na zona sul do Rio, que possuía a mesma arquitetura portuguesa da residência original, com paredes brancas e batentes azuis.

O diretor de arte do filme, Carlos Conti, contou com o apoio de Marcelo Rubens Paiva e suas irmãs para reproduzir com fidelidade os móveis, quadros e detalhes da decoração do antigo lar. O diretor Walter Salles, que conhecia a casa original por ter sido amigo da família, alugou o imóvel da Urca para as filmagens.

A família Paiva diante do casarão onde viveram no Leblon, no Rio Imagem: Reprodução/Facebook

Vitória histórica no Oscar

"Ainda Estou Aqui" fez história ao conquistar o Oscar de Melhor Filme Internacional. O longa de Walter Salles superou concorrentes como Emilia Pérez (França), A Semente do Fruto Sagrado (Irã), A Garota da Agulha (Dinamarca) e Flow (Letônia), garantindo a primeira estatueta da categoria para o Brasil.

O prêmio foi entregue pela atriz espanhola Penélope Cruz ao diretor Walter Salles, que dedicou a vitória a Eunice Paiva. "Uma honra tão grande. Isso vai para uma mulher que teve uma perda tão grande. Esse prêmio vai para ela, Eunice Paiva, e para as mulheres extraordinárias que deram vida a ela, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro", afirmou emocionado o cineasta.