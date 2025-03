Oscar: Veja na íntegra o discurso de vitória de Walter Salles

"Obrigado, primeiramente, em nome do cinema brasileiro. Estou muito honrado de receber isso dentre um grupo de cineastas extraordinários. Isso vai para uma mulher que, após uma perda sofrida durante um regime autoritário, decidiu não se dobrar, mas resistir. Esse prêmio é para ela, seu nome é Eunice Paiva. E também vai para as duas mulheres extraordinárias que lhe deram a vida, Fernanda Torres e Fernanda Montenegra. Tom, Bernard e Michael, vocês são os melhores. Muito obrigado por isso, é algo extraordinário."

