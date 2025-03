Nova estrela de Hollywood, Mikey Madison supera Fernanda Torres no Oscar

Vitória de Madison vem pouco tempo depois de sua estreia em Hollywood. Ela teve atuações secundárias em "Era uma vez em Hollywood" (2019) e "Pânico" (2022). O diretor Sean Baker escreveu o papel principal de "Anora" com a atriz em mente após assistir à sua performance nos dois filmes.

Mikey venceu Oscar ao dar vida a uma prostituta. Em "Anora", ela interpretou Ani, uma stripper que se casa com o filho de um oligarca russo e precisa enfrentar as consequências de sua decisão. Em seu discurso, a atriz dedicou o prêmio aos profissionais do sexo: "Quero reconhecer e honrar a comunidade de profissionais do sexo. Sim, vou continuar a apoiá-los como uma aliada. Ter o privilégio de conhecer tantas pessoas, tantas mulheres incríveis foi um dos pontos altos desta experiência incrível".

Ela aprendeu a falar russo para o papel. A atriz também passou três meses fazendo aulas de pole dance porque, originalmente, sua personagem trabalhava num local com esse tipo de dança. No entanto, após essa preparação, o diretor Sean Baker mudou os planos e ela só usou a habilidade em uma única cena.

A atriz norte-americana já elogiou Fernanda Torres. "Ela é uma atriz tão incrível e linda. Que talento", declarou Mikey Madison em entrevista à revista Variety.

Confira os vencedores das principais categorias da 97ª edição do Oscar, que teve como destaque o filme "Anora" com cinco estatuetas: