Montenegro também usou vestido com brilho e transparência no Oscar de 1999

Fernanda Torres apareceu no tapete vermelho da 97ª edição do Oscar com um vestido da coleção de alta-costura verão 2025 da Chanel. Assim como sua mãe, ela apostou no brilho, transparência, manga longa e um toque adicional de plumas.

Fernanda Montenegro usou vestido similar com o da filha no Oscar de 1999 Imagem: Evan Agostini/Getty Images

Fernanda Torres Imagem: Robyn Beck/AFP

Assim como sua mãe, Torres não levou o Oscar de Melhor Atriz. Apesar disso, o Brasil conquistou seu primeiro Oscar com o prêmio de melhor filme internacional para "Ainda Estou Aqui".

"Ainda Estou Aqui" foi premiado em mais de 30 festivais nacionais e internacionais e atraiu uma multidão aos cinemas no Brasil, com mais de 5 milhões de espectadores.

