Por que a vencedora do Oscar de Melhor Atriz não tem redes sociais

Mikey Madison, 25, ganhou o Oscar de Melhor Atriz por "Anora". Ela superou Fernanda Torres, 59, indicada na mesma categoria.

Apesar da pouca idade, artista não tem nenhuma rede social. "Não é algo que pareça autêntico ou natural para mim, e não acho que eu teria algo muito impactante para adicionar às mídias sociais", disse Madison em entrevista à Bustle em novembro de 2024.