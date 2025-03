Mãe de Diego critica reação de Vilma ao voto do atleta: 'Não é aliado dela'

A mãe de Diego também analisou o voto do filho em Dona Vilma. "Naquele momento de nervosismo, ele optou por quem mais estava sendo citado, querendo proteger a Daniele do paredão. Sabemos que a Daniele não é prioridade de ninguém ali, a não ser do irmão, e é um jogo, todos querem ganhar o prêmio. Ele não é aliado da Dona Vilma, então pode votar em quem quiser".

Dona Geni, porém, opina que Diego talvez não precisasse justificar o voto para a mãe de Diogo. Ela criticou a forma como Vilma reagiu. "Acho que ele não precisava ter ido conversar, mas, já que foi, acredito que ela poderia ter sido mais respeitosa, especialmente porque já teve embates com outras pessoas da casa e, mesmo assim, soube conversar com elas".

"Eu fiquei bem triste com a forma como a Dona Vilma falou com ele, mas faz parte do jogo", continuou Dona Geni. "Estou começando a entender melhor isso, porque estava ficando muito nervosa, mas o Edson, meu filho mais velho, tem conversado bastante comigo".

Para a mãe dos irmãos Hypolito, não adianta ficar brava toda vez que for votada ou for para o paredão, pois o jogo é assim. "Eu entendo o lado dela, mas a verdade é que ninguém ali é amigo de ninguém. Daqui a pouco, o jogo vai começar a afunilar e eles terão que votar. Não adianta levar isso para o coração, todos querem se salvar do paredão e chegar à final. O objetivo é não cair no paredão e permanecer no jogo, e é isso que todos estão tentando fazer, cada um com sua estratégia, acertando ou errando. Diego e Daniele estão seguindo no jogo e acredito que hoje muita coisa deve mudar, com as fofocas que os participantes irão ouvir.

