Lula celebra Oscar de 'Ainda Estou Aqui' e exalta democracia: 'Orgulho'

O presidente Lula (PT) celebrou a conquista do primeiro Oscar do Brasil com "Ainda Estou Aqui", neste domingo (2), e disse que a vitória é, sobretudo, da democracia.

O que aconteceu

Lula afirmou que a conquista orgulha as artes brasileiras, mas, sobretudo, denota a resiliência da democracia no país. "Hoje é o dia de sentir ainda mais orgulho de ser brasileiro. Orgulho do nosso cinema, dos nossos artistas e, principalmente, orgulho da nossa democracia", declarou em postagem no X.

Presidente ressaltou que o Oscar é também um reconhecimento do trabalho do diretor Walter Salles, de Fernanda Torres, da família de Eunice Paiva e de todos os envolvidos no longa, além de um lembrete da importância de resistir ao autoritarismo. "O Oscar de melhor filme internacional é o reconhecimento do trabalho de todos os envolvidos nessa extraordinária obra que mostrou ao Brasil e ao mundo a importância da luta contra o autoritarismo. Parabéns! Viva o cinema brasileiro, viva 'Ainda Estou Aqui'".