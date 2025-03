Imprensa internacional destaca vitória histórica do Brasil no Oscar 2025

Já o The Guardian afirmou que o representante brasileiro "se beneficiou das polêmicas que cercam 'Emilia Pérez'". "É provável que 'Ainda Estou Aqui' tenha se beneficiado das dificuldades enfrentadas por Emilia Pérez - quando as indicações ao Oscar foram anunciadas, o último filme liderou o campo, mas sua campanha de premiação foi abalada depois que postagens preconceituosas foram descobertas no feed de mídia social de Karla Sofía Gascón, junto com reclamações sobre a representação do México e sua história".

O The Hollywood Reporter classificou a vitória de "Ainda Estou Aqui" como notável. "O Brasil ganhou seu primeiro Oscar de longa-metragem internacional por 'Ainda Estou Aqui' , a história de uma família despedaçada em meio a uma ditadura. Notavelmente, o longa superou a francesa 'Emilia Pérez', que levou para casa vários Oscars no início da noite", afirmou o texto do site norte-americano.

Já o site britânico Far Out, afirmou que a produção brasileira era "um pouco menos provável de vencer". Como justificativa, o veículo recordou que o filme produzido pela Netflix era considerado um dos favoritos no início da temporada de premiação.

O filme foi considerado um pouco menos provável de vencer do que 'Emilia Perez' , de Jacques Audiard , mas depois de uma série de controvérsias, o filme parece ter caído em desgraça entre os eleitores do Oscar, assim como 'Ainda Estou Aqui' alcançou um público maior. Far Out

O veículo ainda destacou a importância de Fernanda Torres e Fernanda Montenegro para o Brasil. "Torres e Montenegro são figuras históricas. Elas são mãe e filha, e Montenegro foi a primeira brasileira a ser indicada para uma categoria de atuação".

