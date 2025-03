Governo do Estado do RJ critica Oscar de 'Emilia Pérez': 'Que lixo'

Procurada pela Splash, a Comunicação do Governo do Estado do RJ garantiu que 'houve um erro'. "O governo do Rio esclarece que houve um erro na publicação do conteúdo no perfil do X do Governo do Estado do RJ (@GovRJ), que retratou uma opinião pessoal de um membro da equipe. O Governo do Estado do RJ já está tomando medidas internamente para que não volte a acontecer", informou a nota.

Melhor de tudo foi o adm do governo do estado do Rio de Janeiro tuitando na conta errada pic.twitter.com/DtGPi2pkyG -- marcielly (@gagalisa_) March 3, 2025

