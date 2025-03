Fernanda Torres sem Oscar mostra que Academia não mudou, diz especialista

Barbara ressalta que não é incomum que atrizes jovens sejam premiadas com o Oscar.

Mas a Mikey está no início da carreira dela. Ela tem 25 anos. E o Oscar, vale dizer, que ele já premiou muitas atrizes novas que estavam concorrendo com atrizes bem veteranas. Por exemplo, foi o caso da Jennifer Lawrence, que venceu a Emmanuelle Riva em 2012, se eu não me engano, pelo 'Lado Bom da Vida'.

A Jennifer Lawrence estava começando a carreira dela ali e ela despontou em Hollywood depois. Eu tenho quase certeza que é isso que vai acontecer com a Mikey Madison. Igualzinho aconteceu com a Emma Stone. E ela já ganhou outro Oscar no ano passado, a Emma Stone. Então, a Academia sempre foi assim. Não é uma novidade a Mikey ter vencido ontem.

Então, o que eu acho que é interessante a gente falar é que a Academia não mudou como ela pensa. Eu acho que realmente o [Oscar] de Melhor Atriz foi o mais polêmico da noite, mas ainda reflete mesmo que a Academia talvez não tenha mudado tanto.

Eu acho uma pena que Fernanda e Demi saíram de mãos vazias do Oscar, especialmente a Demi, que estava ali numa campanha de nunca ganhei nada, seria o meu primeiro Oscar, nessa expectativa, e acabou perdendo para uma atriz mais jovem.

Barbara Demerov

