Walter Salles precisa declarar a estatueta do Oscar à Receita Federal?

Walter Salles, 68, fez história ao ganhar o Oscar 2025 de melhor filme internacional, o que lhe rendeu a cobiçada estatueta. Mas será que ele terá que declarar o objeto à Receita Federal quando voltar ao Brasil?

Splash foi atrás da resposta a essa pergunta.

Prêmio declarado?

Não é preciso declarar a estatueta do Oscar, pois o prêmio é isento de tributos adueiros na entrada no país. Segundo o artigo 38 da lei nº 11.488, é concedido isenção do imposto de importação de troféus, medalhas, placas, estatuetas, distintivos, flâmulas, bandeiras e outros objetos comemorativos recebidos em evento cultural realizado no exterior.