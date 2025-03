Fernanda Torres posta foto com o Oscar: 'Ainda Estamos Aqui Comemorando'

Após vitória de "Ainda Estou Aqui" na 97ª edição do Oscar, Fernanda Torres aproveitou para comemorar ao lado do diretor Walter Salles.

O que aconteceu

Fernanda Torres publicou em seu Instagram uma foto ao lado de Walter Salles e o Oscar de Melhor filme internacional para "Ainda Estou Aqui". O longa conquistou a primeira estatueta do Brasil na história da premiação.

Na legenda da imagem, Torres brincou com o nome do filme: "Ainda Estamos Aqui Comemorando". O longa de Salles superou "Emilia Pérez", "A Garota da Agulha", "Flow" e "A Semente do Fruto Sagrado".