Tendência? Ex de Kanye surge coberta apenas pelo cabelo em festa pós-Oscar

Julia Fox, 35, escolheu um look ousado para a festa pós-Oscar da revista Vanity Fair, na noite de domingo: ela surgiu no tapete vermelho com um vestido de tule, totalmente transparente, usando apliques de cabelo para tampar as partes íntimas.

A atriz, que viveu um breve romance com Kanye West, foi comparada pela imprensa americana com Bianca Censori, atual esposa do rapper, que também apareceu nua no tapete vermelho do Grammy, em fevereiro —mas sem qualquer acessório "estratégico" sobre o corpo.

Entenda relação de Julia com rapper

Julia, que é conhecida pelos looks excêntricos, viveu romance com Kanye em 2021.