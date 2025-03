Eunice e ditadura: leia na íntegra o discurso planejado por Walter Salles

O plano original era passar a mensagem em português. "Eu terminava dizendo 'viva a democracia e ditadura nunca mais', e essa era a única parte que eu falava em português", disse em coletiva de imprensa na qual Splash esteve presente.

O diretor falou sobre a estratégia de divulgação do filme nos Estados Unidos. Ele ressalta que o filme foi acolhido na comunidade internacional do cinema independente: "Não há cartazes de 'Ainda Estou Aqui' em Los Angeles, porque a [distribuidora] Sony Classics quer que as pessoas desvendem os filmes, assistam. Esse boca a boca é o que foi crescendo. Em cada país a gente teve um abraço do melhor cinema independente".

Walter Salles conta que o sucesso de bilheteria de "Ainda Estou Aqui" é novidade em sua carreira. Só no Brasil, o filme já foi visto por mais de 5 milhões de pessoas. "Isso não aconteceu com minhas outras obras", refletiu o diretor. E acrescentou: "As pessoas tomaram posse do filme e ele gerou reflexo".

"Ainda Estou Aqui" venceu o Oscar de melhor filme internacional ontem. O filme conta a história de como Eunice Paiva, mãe de cinco, lidou com o desaparecimento de seu marido, Rubens Paiva, durante a ditadura. A obra é baseada no livro de mesmo nome de Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice e Rubens.