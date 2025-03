Esquecido, 'Emilia Pérez' teve 13 indicações, mas levou apenas 2 Oscars

Karla Sofía Gascón esteve presente no Oscar 2025, mas entrou escondida na premiação. A espanhola evitou os fotógrafos da premiação.Gascón chegou ao local minutos antes das apresentações começarem.

Ela foi alvo de brincadeiras do host da noite, Conan O'Brien. "'Anora' usa a palavra 'fuck' 427 vezes. É 10 vezes a menos que a assessora de relações públicas de Karla Sofía Gascón usou", falou. O host então deu as boas-vindas à atriz, que está na platéia da cerimônia, mas não sem antes uma última tirada com as postagens de Gascón nas redes sociais: "E se for tuitar sobre o Oscar depois, meu nome é Jimmy Kimmel."

A atriz não foi ao BAFTA, Goya e Critics Choice Awards, premiações nas quais o "Emilia Perez".

Os vencedores das principais categorias da 97ª edição do Oscar, que teve como destaque o filme "Anora", que ficou com cinco estatuetas.