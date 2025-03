Em noite em que 'Anora' foi consagrado, 'Ainda Estou Aqui' faz história

Além do Brasil, a Letônia também fez história no Oscar. A animação "Flow", que mostra um gatinho preto em busca de um novo lugar para morar, venceu "Divertida Mente 2", que bateu todos os recordes mundiais de bilheteria entre desenhos animados. Foi uma vitória do talento diante do poder das bilheterias.

A cerimônia teve boas surpresas. A primeira delas foi deixar de lado as performances protocolares das cinco músicas indicadas ao Oscar de melhor canção. Foram substituídas por números musicais temáticos, que incluíram três canções numa apresentação das duas atrizes de "'Wicked", Cynthia Erivo e Ariana Grande, um mix de músicas de filmes do James Bond interpretadas por várias cantoras bastante populares, e uma performance de Queen Latifah em homenagem ao compositor e produtor musical Quincy Jones, morto no ano passado.

Também foi destacada a boa apresentação de Conan O'Brien, apresentador de talk shows que foi bem em sua primeira escalação como condutor da festa. Nas redes sociais, brasileiros reclamaram de uma piada que ele fez com "Ainda Estou Aqui", dizendo se tratar de um filme em que o marido da mulher desaparecesse.

Ele disse que sua mulher gostou de assistir. Um pouco de atitude ranzinza dos brasileiros, já que ano após ano o apresentador do Oscar, seja quem for, faz piadas com todos os indicados, algumas bem mais pesadas e ferinas do que essa.

Foi possível sentir na escolha dos astros que entregariam os prêmios uma preocupação em resgatar alguns atores e atrizes que já fizeram sucesso há algum tempo.

O time desses apresentadores incluiu Goldie Hawn, 79, que venceu como atriz coadjuvante em 1970, no filme "Flor de Cacto", Daryl Hannah, 64, de "Kill Bill", e, para encerrar a noite, a dupla Meg Ryan, 62, e Billy Crystal, 76, que relembraram o casal da comédia de sucesso "Harry e Sally :Feitos Um para o Outro", hit nas bilheterias em 1989.