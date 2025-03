É como zerar o jogo, celebra atriz de vencedor do Oscar 'Ainda Estou Aqui'

A atriz explicou que viajou para Los Angeles, nos Estados Unidos, para acompanhar a premiação e seguiu sua celebração com o Oscar.

A gente está muito emocionado aqui. Eu vim para Los Angeles para acompanhar alguns eventos. E, nossa, foi uma emoção, né, gente? O que está acontecendo? Estou muito feliz. Eu acho que é uma sensação meio inexplicável fazer parte disso.

Ver o Brasil conquistando um prêmio tão importante para a valorização da nossa cultura. Então, eu acho que o sentimento é de muita alegria, muita honra de fazer parte disso.

Pri Helena

Pri Helena finalizou destacando que a conquista do primeiro Oscar da história nacional irá atrair ainda mais público para o cinema brasileiro.

Está aí um dos pontos que traz a maior importância para esse prêmio, na minha opinião, que é não só para o 'Ainda Estou Aqui', que segue em cartaz em várias salas de cinema do Brasil e de outros países também, mas acho que atrai essa curiosidade de outras pessoas para obras brasileiras, porque a gente ainda tem um certo preconceito que tem com as obras nacionais.